14 августа 2025 в 17:27

Психолог оценила квесты с пребыванием в «Крестах»

Психолог Куликова-Цай: в здании «Крестов» живут устойчивые бактерии туберкулеза

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Проводить экстремальные квесты в бывшей тюрьме «Кресты» в Санкт-Петербурге небезопасно для здоровья, заявила НСН психолог Юлия Куликова-Цай. По ее словам, в здании живы устойчивые бактерии, кроме того, ночевка в камере может вызвать стресс.

«Кресты» — это место, в стенах которого живет большое количество устойчивых бактерий, включая туберкулез. <…> Последующий стресс от прохождения такого квеста может плохо закончиться, — сообщила она.

Как отмечалось, в «Крестах» начнут проводить квесты. Одиночная программа предполагает суточное нахождение в камере без ключей. Статью может выдумать для себя сам арестант.

Ранее группа компаний «КВС» сообщила, что по результатам торгов она стала новым владельцем бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. По словам ее генерального директора Сергея Ярошенко, здание будет отреставрировано и в него вдохнут новую жизнь. Он отметил, что в «Крестах» разместятся музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

Народная артистка РСФСР уроженка Санкт-Петербурга Лариса Лужина назвала кощунственным открытие ресторанов в наиболее известном и крупном в России бывшем следственном изоляторе «Кресты». Она отметила, что комплекс бывшего исправительного учреждения имеет историческое значение.

