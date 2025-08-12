Власти Татарстана раскрыли детали массированной атаки БПЛА

Татарстан подвергся массированной атаке украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе правительства республики. По данным властей, погибших и пострадавших нет, предприятия продолжают работу в штатном режиме.

Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что средства ПВО перехватили и уничтожили над Татарстаном девять украинских беспилотников. Вражеские БПЛА были сбиты в период с 09:20 до 10:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что жители Альметьевска опубликовали в соцсетях видео с неизвестным БПЛА в небе. На кадрах беспилотник на высокой скорости пролетает мимо группы очевидцев. Также стало известно, что украинская армия использовала для атаки на Татарстан дроны типа «Рубака» и как минимум один беспилотный легкомоторный самолет.

Ранее МЧС России предупредило, что на территории Казани, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей этих городов призывают принять меры безопасности. Их попросили держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие.