Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:43

Сразу в нескольких российских городах завыли сирены воздушной тревоги

Сирены угрозы атаки БПЛА включили в Альметьевске, Нижнекамске, Челнах и Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане заработали сирены воздушной тревоги в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Авиастроительном районе Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Угроза атаки БПЛА, помимо этих городов, также объявлена в Елабуге.

Издание отмечает, что аэропорты столицы Татарстана и Нижнекамска закрыты с восьми часов утра. Людей просят не выходить на улицу, спуститься в укрытия и не приближаться к окнам.

Вместе с тем жители Альметьевска делятся в соцсетях видео с пролетом неизвестного БПЛА, передает Telegram-канал Baza. На кадрах беспилотник на высокой скорости пролетает мимо группы очевидцев.

Ранее аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Как уточнил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 25 беспилотников. Из них 22 уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем.

