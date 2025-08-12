В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, – написал Кореняко.

Ранее временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно.

До этого рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа.

Накануне в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.