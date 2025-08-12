Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:11

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, – написал Кореняко.

Ранее временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно.

До этого рейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Саратова Гагарин. Такое решение также было принято по соображениям безопасности. По информации Кореняко, ограничения ввели около пяти часов утра 12 августа.

Накануне в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

аэропорты
Казань
Росавиация
ограничения
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфекционисты призвали к срочной вакцинации от опасной болезни в России
Гарри и Меган Маркл продлили контракт с известным стриминговым сервисом
В США вспомнили скрытую историю места встречи Путина и Трампа
Психически нездоровый житель США застрелил троих человек на парковке
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Ростовской области уточнили последствия массированной ночной атаки
Подвиг русского Рэмбо, гибель бригады ВСУ: новости СВО к утру 12 августа
Лучший подарок к 1 сентября: домашние задания в школах могут отменить
Миллионер забил жену сковородкой из-за недвижимости и сжег ее тело
Тигр-людоед растерзал мужчину, пасшего скот
В Иркутск доставили бежавшего в США виновника смертельного ДТП
Еще два российских аэропорта перестали принимать самолеты
Гегемония США оказалась под угрозой из-за пошлин для Индии
Отключения интернета в России повысили спрос на наличные
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 августа: инфографика
Женщинам назвали неприятные последствия применения гидрофильного масла
Похудевшая на 22 килограмма звезда «Интернов» показала фигуру в купальнике
«Матерые разведчики»: дроноводы ВС России накрыли «Азов» под Харьковом
Сразу 25 дронов сбили над Ростовской областью и Ставропольским краем
Мэр Ставрополя раскрыл последствия ночной атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.