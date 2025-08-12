Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 07:21

Сразу 25 дронов сбили над Ростовской областью и Ставропольским краем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 12 августа, атаковали беспилотниками Ростовскую область и Ставропольский край, сообщили в Министерстве обороны России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 25 воздушных целей. Из них 22 дрона уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем.

В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 над территорией Ростовской области и три над территорией Ставропольского края, — заявили в ведомстве.

Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщал, что в результате удара украинских беспилотников в городе повреждено здание в одном из социальных объектов. При этом силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Горловке два сотрудника скорой помощи погибли в результате украинской атаки. Как уточнил мэр города Иван Приходько, водитель находится в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
Ростовская область
Ставропольский край
