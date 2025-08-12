Два сотрудника скорой стали жертвами атаки ВСУ на ДНР Приходько: при атаке ВСУ в Горловке погибли два сотрудника скорой помощи

Два сотрудника скорой помощи погибли в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, водитель находится в тяжелом состоянии.

В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии, — написал Приходько.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что для ночной атаки на российские регионы, которая произошла 10 августа, ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей.

Тем временем в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края.