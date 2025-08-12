Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 00:53

Два сотрудника скорой стали жертвами атаки ВСУ на ДНР

Приходько: при атаке ВСУ в Горловке погибли два сотрудника скорой помощи

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Два сотрудника скорой помощи погибли в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, водитель находится в тяжелом состоянии.

В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии, — написал Приходько.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотников на одно из сел региона. По его словам, в результате была ранена местная жительница. Богомаз уточнил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что для ночной атаки на российские регионы, которая произошла 10 августа, ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей.

Тем временем в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края.

атаки
ВСУ
Горловка
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Банда пенсионерок»: СБУ придумала новый способ терактов против военных РФ
Рябков озвучил свои ожидания от встречи Путина и Трампа
Россия и Бразилия укрепили сотрудничество на фоне санкций США
Посольство России раскрыло политические интриги Залужного на Украине
Глава РФПИ ответил на выпад Каллас о российской угрозе
Федорова голодает, Волкова слушает Лепса: кто из звезд отдыхает в Крыму
В России увеличили выплаты детям, чьи родители попали в плен
Два сотрудника скорой стали жертвами атаки ВСУ на ДНР
Приметы 12 августа: почему спит кошка и зачем собирать ежевику в Силин день
У российского музыканта сгорел дом из-за удара молнии
Беременная Муцениеце показала, как тренируется с синяком на лице
Два лайнера взорвались в аэропорту, не поделив одну взлетную полосу
Дуров анонсировал новые функции каналов в Telegram
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 августа 2025 года
Хотел уничтожить Россию: план Сороса провалился, но не до конца
Трамп оценил возможность Украины победить Россию
«Быдло»: Захарова отреагировала на заявление Киева по поводу русского языка
Роналду женится впервые в 40 лет: кто жена, сколько детей, когда свадьба
ВС РФ нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ под Сумами
Запад был повергнут в шок после заявления Трампа о Зеленском
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.