Угроза атаки БПЛА объявлена в четырех городах Татарстана Угрозу атаки БПЛА объявили в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах

На территории Казани, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом говорится в приложении МЧС России. Жителей указанных городов призывают принять меры безопасности. В частности, горожанам следует держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие.

Угроза атаки БПЛА на города Казань, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны, — заявили в ведомстве.

Ранее аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Как уточнил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 25 беспилотников. Из них 22 уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем.

Как утверждает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки в Миллеровском районе выбиты стекла в трех частных домах. Кроме того, в одном из домов повреждены кровля, окна и забор.