Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан

ВСУ использовали для атаки на Татарстан беспилотники «Рубака»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская армия использовала для атаки на Татарстан дроны типа «Рубака» и как минимум один легкомоторный самолет, переделанный в БПЛА, сообщил Telegram-канал SHOT. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом четыре беспилотника.

Жители Альметьевска заявили, что над городом пролетали беспилотники. В населенном пункте действует предупреждение об угрозе атаки дронов, аналогичная опасность объявлена и в Удмуртии.

Ранее МЧС России предупредило, что на территории Казани, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей этих городов призывают принять меры безопасности. Их попросили держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 12 августа, атаковали беспилотниками два российских региона. ПВО сбила 25 БПЛА. Из них 22 дрона уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем. Атака велась с 23:50 до 03:40 по московскому времени. Утром в Ульяновской области уничтожили три БПЛА, а в Белгородской — один.

