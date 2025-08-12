Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 09:37

ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами

Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Ульяновском и Белгородом

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны утром 12 августа уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны. Над Ульяновской областью сбито три БПЛА, а над Белгородской — один. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

12 августа с 07:30 до 08:20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 12 августа, атаковали беспилотниками два российских региона. ПВО сбила 25 БПЛА. Из них 22 дрона уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем. Атака велась с 23:50 до 03:40 по московскому времени.

Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате удара украинских беспилотников в городе повреждено здание в одном из социальных объектов. При этом ПВО и РЭБ успешно отразили атаку. Информации о пострадавших не поступало.

Жителям Ростовской области до этого запретили снимать атаки БПЛА на территории региона. Кроме того, власти запретили публиковать такой контент в Сети. Слюсарь уже подписал соответствующий указ.

Минобороны РФ
ПВО
атаки
БПЛА
беспилотники
Ульяновская область
Белгородская область
ВСУ
Украина
