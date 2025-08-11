Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников

Администрация Ростовской области запретила снимать атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона, сообщили в пресс-службе правительства. Кроме того, жителям запретили публиковать такой контент в Сети. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уже подписал соответствующий указ.

В Ростовской области вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений, — говорится в публикации.

Такое решение призвано предотвратить утечки информации. Оно также направлено на защиту жизней военнослужащих и гражданских. Наказание за распространение кадров атак БПЛА для граждан — штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее в Миллеровском районе Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения нескольких частных домов фрагментами украинского беспилотника. Как уточнил районный глава Олег Коваленко, атака была успешно отражена.