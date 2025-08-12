Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 13:07

Татуировка в необычном месте обернулась для блогерши кошмаром

Блогерша из Мексики Mary M едва не ослепла из-за татуировки на глазу

Фото: Heline Vanbeselaere/Global Look Press

Жительница Мексики, известная в соцсетях как Mary M, рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что едва не лишилась зрения. Она решилась на введение чернил в белочную оболочку глаз, но процедура прошла неудачно.

Боль была неописуемой, и на мгновение мне показалось, что я ослепну, — поделилась блогер.

Игла пробила оболочку глаза и выпустила пигмент в область сетчатки — участок, отвечающий за восприятие света. Это вызвало резкую боль, сильное воспаление и мгновенное падение остроты зрения.

Mary M стала популярной благодаря любви к пластическим операциям и татуировкам. Сейчас блогерша восстанавливается после процедуры.

Ранее жительница Санкт-Петербурга впала в состояние клинической смерти во время тату-сеанса на дому. Девушку доставили в неврологическую реанимацию Мариинской больницы. Причиной произошедшего стала передозировка новокаина, использующегося в качестве анестетика. Позже девушка умерла.

Мастер Алиса Вечеровская получила четыре года условно за смерть своей клиентки. Ее признали виновной по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

