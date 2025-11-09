Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:10

Пенсионера могут посадить на 15 лет после справления нужды у себя во дворе

Под Владимиром дети пожаловались на домогательства со стороны 65-летнего мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеру из Владимирской области, справившему нужду в собственном дворе, грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, в тот момент 65-летнего мужчину заметили дети. Девочки рассказали, что сосед их домогался.

Как уточнил канал, несовершеннолетние пожаловались, что пенсионер показывал им половой орган и трогал себя. Сам же он утверждает, что даже не видел девочек из-за проблем со зрением. Кроме того, пожилой мужчина страдает из-за аденомы простаты. По словам россиянина, из-за болезни он не понимает, когда заканчивает мочиться.

На следующий день после инцидента к хозяину дома пришли полицейские, которые забрали его на допрос. Супруга мужчины убеждена, что девочки намеренно оклеветали пенсионера. Запись с камеры видеонаблюдения также показала, что они следовали за мужчиной на велосипедах.

Ранее в Уфе 19-летнего москвича задержали по подозрению в интимных отношениях с семиклассницей. Инцидент произошел в квартире, которую арендовал молодой человек. Заявление в полицию написала мать девочки.

Владимирская область
пенсионеры
обвинения
дети
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили эвакуацию детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.