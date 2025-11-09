Пенсионера могут посадить на 15 лет после справления нужды у себя во дворе

Пенсионеру из Владимирской области, справившему нужду в собственном дворе, грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, в тот момент 65-летнего мужчину заметили дети. Девочки рассказали, что сосед их домогался.

Как уточнил канал, несовершеннолетние пожаловались, что пенсионер показывал им половой орган и трогал себя. Сам же он утверждает, что даже не видел девочек из-за проблем со зрением. Кроме того, пожилой мужчина страдает из-за аденомы простаты. По словам россиянина, из-за болезни он не понимает, когда заканчивает мочиться.

На следующий день после инцидента к хозяину дома пришли полицейские, которые забрали его на допрос. Супруга мужчины убеждена, что девочки намеренно оклеветали пенсионера. Запись с камеры видеонаблюдения также показала, что они следовали за мужчиной на велосипедах.

