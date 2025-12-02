Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:39

В российском регионе в больницах развернули дополнительные койки из-за ОРВИ

Во Владимирской области медики развернули 240 коек из-за угрозы эпидемии ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Владимирской области медики развернули дополнительно 240 инфекционных коек и 72 «красные зоны» из-за угрозы эпидемии ОРВИ, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Тамара Томаева. По ее словам, которые передает местный канал 6tv.ru, при росте заболеваемости количество коек может быть увеличено до 437.

Режим работы «красной зоны» будем корректировать с помощью расписания: с 08:00 до 19:00 в обычные дни, в субботу — с 08:00 до 13:00. В воскресенье — с 09:00 до 12:00 при необходимости, — отметила Томаева.

Она добавила, что ранее произошел технический инцидент: система ошибочно регистрировала пациентов на прием к специалистам, находившимся в отпуске либо временно нетрудоспособным. Помимо этого, Томаева отметила расширение доступности временных интервалов для записи населения на приемы к терапевтам и педиатрам.

Ранее жители Москвы стали жаловаться на заболевание, которое вызывает повышение температуры, кашель и боль в ушах. Вирусолог Анатолий Альтштейн признал, что эти симптомы могут сопровождать ОРВИ. Однако он подчеркнул, что в масштабах страны количество заболеваний незначительно.

Вместе с тем Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса». По данным службы, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

