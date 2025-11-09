Лодка с сотнями мигрантов пошла ко дну у границы Малайзии Сотни мигрантов пропали без вести после крушения лодки у границы Малайзии

Сотни мигрантов пропали без вести после кораблекрушения у малайзийско-таиландской границы, сообщает Reuters со ссылкой на официальные власти Малайзии. По предварительным данным, на борту судна находилось около 300 человек, из которых 10 спаслись, одна женщина погибла, а судьба остальных остается неизвестной.

Директор морского управления северных штатов Малайзии Ромли Мустафа предупредил о возможном росте числа жертв. Среди спасшихся — трое граждан Мьянмы, двое народности рохинджа и один выходец из Бангладеш, а погибшей оказалась женщина рохинджа.

Ранее исследование института INSA показало, что большинство жителей Германии выступают за возвращение сирийских беженцев на родину, в том числе посредством принудительной депортации лиц без вида на постоянное жительство. Опрос, проведенный 6-7 ноября среди 1005 респондентов, показал, что 66% граждан поддерживают репатриацию, тогда как против данной меры высказался 21% участников исследования.

Кроме того, берлинские власти утвердили план по закрытию крупного центра для украинских беженцев, размещенного на территории бывшего аэропорта Тегель. Полное прекращение работы учреждения запланировано на конец 2025 года.