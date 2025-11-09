Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 18:05

Лодка с сотнями мигрантов пошла ко дну у границы Малайзии

Сотни мигрантов пропали без вести после крушения лодки у границы Малайзии

Фото: Steve Finn/Capital Pictures/Global Look Press

Сотни мигрантов пропали без вести после кораблекрушения у малайзийско-таиландской границы, сообщает Reuters со ссылкой на официальные власти Малайзии. По предварительным данным, на борту судна находилось около 300 человек, из которых 10 спаслись, одна женщина погибла, а судьба остальных остается неизвестной.

Директор морского управления северных штатов Малайзии Ромли Мустафа предупредил о возможном росте числа жертв. Среди спасшихся — трое граждан Мьянмы, двое народности рохинджа и один выходец из Бангладеш, а погибшей оказалась женщина рохинджа.

Ранее исследование института INSA показало, что большинство жителей Германии выступают за возвращение сирийских беженцев на родину, в том числе посредством принудительной депортации лиц без вида на постоянное жительство. Опрос, проведенный 6-7 ноября среди 1005 респондентов, показал, что 66% граждан поддерживают репатриацию, тогда как против данной меры высказался 21% участников исследования.

Кроме того, берлинские власти утвердили план по закрытию крупного центра для украинских беженцев, размещенного на территории бывшего аэропорта Тегель. Полное прекращение работы учреждения запланировано на конец 2025 года.

Малайзия
Таиланд
лодки
мигранты
