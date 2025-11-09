Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца Зампред ВРНС Иванов: за помощью в учебе можно обращаться к Нестору Летописцу

Россияне могут обращаться к Нестору Летописцу с молитвой о помощи в учебе, заявил NEWS.ru зампред ВРНС и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он добавил, что 9 ноября Русская Православная Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры, а его главное творение, «Повесть временных лет», навсегда осталось краеугольным камнем в понимании исторического пути России.

В лице преподобного Нестора мы видим удивительное сочетание глубокой веры и самоотверженного служения знанию. В стенах древней обители он не просто фиксировал события, а осмысливал их с духовной точки зрения, видя в истории нашей земли проявление Божьего промысла. Его труд — это не сухое перечисление дат, а фундамент, на котором зиждется наше понимание себя как народа с великим прошлым и особой судьбой. В молитвах преподобному Нестору верующие могут обращаться за помощью в учебе и научных трудах. Сегодня, когда нашу историю пытаются переписать и исказить, пример святого летописца особенно важен, — объяснил Иванов.

Собеседник добавил, что Нестор Летописец учит бережно хранить правду, опираться на достоверные источники и противостоять лжи. Поэтому ему молятся все, кто занят в сфере образования и науки, — студенты, преподаватели, исследователи. Особое значение председатель движения «Россия Православная» придает роли преподобного Нестора как хранителя культурного кода нации.

Его летопись стала тем духовным щитом, который защищает наше историческое единство. Молясь ему, мы просим не только об успехах в учебе, но и о даровании мудрости нашим правителям, чтобы они, опираясь на уроки прошлого, вели страну по верному пути. Мы молимся о том, чтобы наши дети воспитывались в духе уважения к своим корням и на славных примерах предков. Преподобный Нестор Летописец является для нас образцом истинного патриотизма, который зиждется не на пустых лозунгах, а на глубоком знании и любви к родной истории, — резюмировал Иванов.

Иванов также призвал в этот день возносить молитвы к святому, чтобы он помог сохранить и преумножить богатство культурного и исторического достояния, а также уберечь молодежь от забвения и дать ей верные нравственные ориентиры для строительства сильной и суверенной России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил признать День Святой Троицы и Пасху официальными государственными праздниками в России. С этой инициативой он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину.