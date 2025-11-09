Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 18:15

Как сделать квашеную капусту дома: бабушкин проверенный способ

Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста — это не только вкусная закуска, но и кладезь витаминов, полезных для здоровья. Предлагаем следовать семейным традициям и приготовить ее по бабушкиному рецепту. Вкус и потрясающая текстура гарантированы!

Для приготовления понадобится свежая капуста (2 кг), соль (2 ст. л.) и немного терпения. Капусту шинкуют тонко, солят, хорошо разминают руками и укладывают в тару слоями. Каждый слой плотно утрамбовывают, чтобы выделялся сок. Емкость накрывают и на неделю ставят в прохладное место. Через несколько дней квашеная капуста готова радовать классическим кислым вкусом.

Этот простой рецепт помогает сохранить все полезные свойства капусты и наполнить дом ароматом традиций. Попробуйте приготовить по бабушкиному способу и убедитесь, как легко сохранить вкус настоящей домашней кухни.

Еще больше рецептов квашеной капусты ищите в нашей статье.

квашеная капуста
рецепты
простые рецепты
домашние заготовки
овощи
капуста
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
