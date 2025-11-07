Вместо борща готовлю шпундру — быстрый, необычный и сытный ужин! Закинула в кастрюлю и отдыхаю

Иногда надоедает готовить одно и то же, и так хочется чего-то нового, но чтобы по-домашнему сытного и знакомого. Вот тогда классический борщ можно смело заменить шпундрой — старинным карпатским блюдом, которое поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Это не суп, а скорее очень густое, ароматное рагу, где главные роли играют нежная свининка, копченая грудинка и молодая капуста. Готовится оно гораздо быстрее борща, а результат — это настоящая объедение, которое согреет и прекрасно накормит всю семью без лишних хлопот. Идеально для холодного вечера, когда душа просит чего-то основательного.

Для начала нарежьте 300 граммов свиной шеи или лопатки некрупными кубиками. Также понадобится 150 граммов копченой грудинки или бекона, ее нужно нарезать мелко, чтобы она отдала свой аромат. Обжарьте мясо и грудинку в казане или толстостенной кастрюле до румяной корочки. Добавьте одну крупную луковицу и одну морковь, нарезанные кубиком, и пассеруйте до мягкости. Теперь очередь капусты: 400–500 граммов мелко нашинкованной молодой капусты отправьте в казан, все хорошо перемешайте и тушите под крышкой минут 10, пока она не осядет. Посолите, поперчите, добавьте чайную ложку тмина и столовую ложку сладкой паприки. Влейте стакан воды или бульона и тушите на медленном огне еще 20–25 минут, пока капуста не станет мягкой, но еще немного хрустящей. В самом конце добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Подавайте шпундру горячей, с кусочком черного хлеба.

