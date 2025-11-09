Зеленский ввел санкции против российского переговорщика Зеленский подписал указ о введении санкций против главы РФПИ Дмитриева

Киев ввел санкционные меры против главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который также занимает должность спецпредставителя президента РФ, пишет «РБК-Украина». Соответствующий указ подписал лидер республики Владимир Зеленский.

В санкционный список вошли и другие высокопоставленные лица из России. Так, среди подвергшихся ограничениям — первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, руководитель 5-й службы ФСБ Алексей Комков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, а также экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Ранее Дмитриев говорил, что Евросоюз столкнулся с экономическими потерями, превышающими €1,4 трлн, из-за санкционной политики в отношении российских энергетических ресурсов. Специальный представитель президента России охарактеризовал эти меры как «газовый крестовый поход», который спровоцировал рост цен на электроэнергию.

До этого замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил, что односторонние ограничительные меры против России оказывают бумеранговый эффект. По его словам, санкции наносят существенный ущерб экономикам стран-инициаторов, негативно влияя на мировые хозяйственные связи.