Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров Китай отменил запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы

Китай временно приостановил действие ограничений на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, сообщает Reuters. Решение будет действовать до 27 ноября 2026 года.

С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения), — сказано в сообщении.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что Китай временно отменил дополнительные пошлины на американские товары, чтобы облегчить доступ китайской продукции на рынок США. Мера призвана поддержать местных производителей, укрепить экономические связи и снизить стоимость импорта для американских потребителей.

До этого представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что требовать от Китая участия в переговорах по контролю над ядерными вооружениями несправедливо и неосуществимо. По ее словам, ядерный потенциал Китая несоизмерим с арсеналами США и России. Дипломат призвала Вашингтон добросовестно выполнять свои обязательства по разоружению.