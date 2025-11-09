Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:42

На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области

Система оповещения населения Система оповещения населения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины потребовали провести обязательную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов, заявили в пресс-службе украинского министерства развития территорий. Отмечается, что мера коснется Днепропетровской области и подконтрольных ВСУ районов Запорожской области.

Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с территорий, расположенных вблизи зоны боевых действий, с 1 июня эвакуированы почти 124 тыс. человек, в том числе более 14,5 тыс. несовершеннолетних. Людей вывозят в том числе из Сумской и Харьковской областей, уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что десятки тысяч жителей прифронтовых районов в Сумской области на севере Украины подписали письменные отказы от эвакуации из своих домов. Как отметил глава военной администрации региона Олег Григоров, по закону власти якобы не могут принудительно перемещать людей. Однако, по словам источников, Киев постоянно расширяет зону принудительной эвакуации на новые районы.

До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко выразил мнение, что в Киеве могут потребоваться эвакуация населения и слив воды из домов в случае отключения теплоэлектроцентралей. По его словам, в городе техногенная катастрофа может возникнуть в случае повреждения котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6.

Украина
эвакуация
дети
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.