На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области

Власти Украины потребовали провести обязательную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов, заявили в пресс-службе украинского министерства развития территорий. Отмечается, что мера коснется Днепропетровской области и подконтрольных ВСУ районов Запорожской области.

Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с территорий, расположенных вблизи зоны боевых действий, с 1 июня эвакуированы почти 124 тыс. человек, в том числе более 14,5 тыс. несовершеннолетних. Людей вывозят в том числе из Сумской и Харьковской областей, уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что десятки тысяч жителей прифронтовых районов в Сумской области на севере Украины подписали письменные отказы от эвакуации из своих домов. Как отметил глава военной администрации региона Олег Григоров, по закону власти якобы не могут принудительно перемещать людей. Однако, по словам источников, Киев постоянно расширяет зону принудительной эвакуации на новые районы.

До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко выразил мнение, что в Киеве могут потребоваться эвакуация населения и слив воды из домов в случае отключения теплоэлектроцентралей. По его словам, в городе техногенная катастрофа может возникнуть в случае повреждения котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6.