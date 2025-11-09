Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 19:06

Стало известно об улучшении позиций российских военных в одном городе ДНР

Пушилин: российские военные улучшили позиции в Северске, где идут городские бои

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные улучшили позиции в Северске Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Он подчеркнул, что сейчас там ведутся городские бои. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Северск. Мы видим, что тоже уже городские бои, мы видим тоже улучшения и там позиций наших подразделений, — сказал Пушилин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после Красноармейска (Покровска) российская армия может освободить Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, а также Красный Лиман. Он также не исключил, что РФ усилит продвижение в Харьковской и Сумской областях.

До этого в Госдуме раскрыли, зачем президент Украины Владимир Зеленский приехал под Красноармейск. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, глава Украины прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. Для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ, уверен депутат.

ДНР
СВО
ВС РФ
Денис Пушилин
