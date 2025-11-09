Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки

Германия планирует продать Бразилии танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, которые ранее были предложены Украине, сообщает «Страна.ua». Всего в партию входят 65 танков и 78 боевых машин пехоты, а также отремонтированные и модернизированные немецкой компанией KNDS.

Как уточняет источник, в общей сложности на вооружении Украины на пике находилось 81 танк Leopard 2. По данным СМИ, визуально подтверждена потеря 42 машин.

Ранее поставки американского вооружения Украине и союзникам по НАТО на сумму свыше $5 млрд были временно приостановлены из-за прекращения работы правительственных учреждений США. В том числе отложена передача военной техники и вооружений, включая поддержку для Киева.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не успеют устранить дефицит техники и личного состава к зиме. По его мнению, лишь 30% украинской техники подготовлено к холодному сезону, а западное вооружение, включая немецкое, часто выходит из строя в неблагоприятных условиях, что усугубляется сокращением поставок и нехваткой специалистов.