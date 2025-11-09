Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:57

Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки

Германия планирует продать Бразилии 65 танков Leopard 2 и 78 БМП Marder

Фото: Global Look Press

Германия планирует продать Бразилии танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, которые ранее были предложены Украине, сообщает «Страна.ua». Всего в партию входят 65 танков и 78 боевых машин пехоты, а также отремонтированные и модернизированные немецкой компанией KNDS.

Как уточняет источник, в общей сложности на вооружении Украины на пике находилось 81 танк Leopard 2. По данным СМИ, визуально подтверждена потеря 42 машин.

Ранее поставки американского вооружения Украине и союзникам по НАТО на сумму свыше $5 млрд были временно приостановлены из-за прекращения работы правительственных учреждений США. В том числе отложена передача военной техники и вооружений, включая поддержку для Киева.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не успеют устранить дефицит техники и личного состава к зиме. По его мнению, лишь 30% украинской техники подготовлено к холодному сезону, а западное вооружение, включая немецкое, часто выходит из строя в неблагоприятных условиях, что усугубляется сокращением поставок и нехваткой специалистов.

Германия
Украина
Бразилия
танки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попал в аварию»: полет медицинского вертолета обернулся трагедией
Стало известно, кто оказался пятым пассажиром разбившегося Lamborghini
Смертельная авария случилась на набережной российского города
Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тысяч рублей
Газа лишилась одного вида связи
Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов
Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды
Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии
Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям
Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом
Выбираем шуруповерт: аккумуляторный или сетевой?
Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину
Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше
Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко
«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой
Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram
«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова
В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины
«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте
Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.