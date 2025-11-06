«Две проблемы»: украинской армии предрекли катастрофически тяжелую зиму

Вооруженные силы Украины не смогут устранить дефицит техники и личного состава к зимнему периоду, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, низкие температуры существенно ухудшат боеспособность украинской армии.

Я полагаю, что у ВСУ две проблемы. Во-первых, это связано с задержками поставок, в частности горюче-смазочных материалов. Во-вторых, не хватает категорически людей, которые будут следить за техникой. Сейчас Украина подготовила лишь 30% машин к зиме. До конца декабря они могут добрать еще не более 5–6%, а готовиться им нужно в переизбытке. Ведь российская армия, соответственно, готова воевать в любых погодных условиях. С западным оружием все иначе — оно не приспособлено к нашим реалиям, — поделился Дандыкин.

Он подчеркнул, что техника немецкого производства часто выходила из строя в неблагоприятных условиях эксплуатации. По его словам, технические неисправности возникали, даже несмотря на визуальные преимущества перед российским вооружением.

Может ли Европа намеренно замедлять поставки, которые им дорого обходятся? Очевидно одно, что поставки пусть не критически, но сократились. Может выпасть та же Чехия сейчас, например, которая активно раньше действовала. Так или иначе, чем хуже они подготовятся к зиме, тем лучше для нас, — резюмировал Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают трудности с подготовкой техники НАТО к зимнему периоду. По его данным, только 30% боевых машин были подготовлены к холодам, что значительно ниже плановых показателей.