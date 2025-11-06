Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме Марочко заявил, что ВСУ испытывают проблемы с подготовкой техники НАТО к зиме

ВСУ столкнулись с проблемами при подготовке техники НАТО к зиме, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Киев подготовил к холодам всего 30% боевых машин. Такие цифры не соответствуют плановым показателям.

Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов. — NEWS.ru) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества, — подчеркнул собеседник агентства.

Марочко добавил, что ситуация осложняется наличием в подразделениях «разношерстной» техники и вооружения, где под каждую единицу требуются свои марки масел и ремкомплекты. Эксперт подчеркнул, что солдаты ВСУ регулярно докладывают командирам о данных проблемах, но украинские офицеры предлагают им «самостоятельно решать возникшие трудности». Также военных склоняют к покупке расходников за собственные средства.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ смогли продавить оборону противника в районе Дробышево, Ставки и на востоке от Красного Лимана в ДНР. В Минобороны России эти данные не комментировали.