Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:42

Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме

Марочко заявил, что ВСУ испытывают проблемы с подготовкой техники НАТО к зиме

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

ВСУ столкнулись с проблемами при подготовке техники НАТО к зиме, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Киев подготовил к холодам всего 30% боевых машин. Такие цифры не соответствуют плановым показателям.

Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов. — NEWS.ru) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества, — подчеркнул собеседник агентства.

Марочко добавил, что ситуация осложняется наличием в подразделениях «разношерстной» техники и вооружения, где под каждую единицу требуются свои марки масел и ремкомплекты. Эксперт подчеркнул, что солдаты ВСУ регулярно докладывают командирам о данных проблемах, но украинские офицеры предлагают им «самостоятельно решать возникшие трудности». Также военных склоняют к покупке расходников за собственные средства.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ смогли продавить оборону противника в районе Дробышево, Ставки и на востоке от Красного Лимана в ДНР. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Андрей Марочко
Киев
НАТО
военная техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.