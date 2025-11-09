Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах Супертайфун «Фунг-Вонг» на Филиппинах унес жизни двух человек

Не менее двух человек погибли и свыше миллиона эвакуированы на Филиппинах из-за наводнений от супертайфуна «Фунг-Вонг», сообщает ABS-CBN News. Стихия привела к катастрофическим последствиям по всей стране.

Метеорологи прогнозируют на большей части территории архипелага ураганный ветер скоростью более 51 м/с и проливные дожди, говорится в сообщении. В связи с опасными условиями отменены более 300 внутренних и международных авиарейсов.

Ранее российские туристы сообщили о значительном увеличении популяции ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме после тайфуна «Калмаэги». Сложившиеся погодные условия с высокой влажностью и теплом оказались благоприятны для активного размножения этих насекомых.

До этого туристы из РФ оказались заблокированы на Филиппинах из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Согласно полученным данным, стихийное бедствие привело к отмене свыше 80 авиарейсов. На острове наблюдались экстремальные погодные условия, сопровождающиеся ураганным ветром и проливными дождями. Стихия парализовала работу транспорта и паромов.