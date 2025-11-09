Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:40

Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах

Супертайфун «Фунг-Вонг» на Филиппинах унес жизни двух человек

Фото: EPA/TASS

Не менее двух человек погибли и свыше миллиона эвакуированы на Филиппинах из-за наводнений от супертайфуна «Фунг-Вонг», сообщает ABS-CBN News. Стихия привела к катастрофическим последствиям по всей стране.

Метеорологи прогнозируют на большей части территории архипелага ураганный ветер скоростью более 51 м/с и проливные дожди, говорится в сообщении. В связи с опасными условиями отменены более 300 внутренних и международных авиарейсов.

Ранее российские туристы сообщили о значительном увеличении популяции ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме после тайфуна «Калмаэги». Сложившиеся погодные условия с высокой влажностью и теплом оказались благоприятны для активного размножения этих насекомых.

До этого туристы из РФ оказались заблокированы на Филиппинах из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Согласно полученным данным, стихийное бедствие привело к отмене свыше 80 авиарейсов. На острове наблюдались экстремальные погодные условия, сопровождающиеся ураганным ветром и проливными дождями. Стихия парализовала работу транспорта и паромов.

Филиппины
тайфуны
жертвы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места жутких пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.