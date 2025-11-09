Сравнения с Борисовым, мечты о семье, новые фильмы: как живет Олег Гаас

Актер Олег Гаас продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о Юре Борисове?

Чем известен Гаас

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Окончил РГИСИ.

«В институте я каждые полгода хотел уходить, потому что столкнулся опять же с огромной конкуренцией. Я с детства привык быть лидером, что в школе, что в летних лагерях, меня всегда выбирали капитаном. А тут рядом оказалось 30 таких лидеров, только 29 из них умели еще петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, а я не умел ничего. И, конечно, это меня съедало, я сильно переживал», — рассказывал он «Теленеделе».

Гаас снимался в лентах «Отель Элеон», «Нити судьбы», «Мажор-2», «Триггер», «Шифр», «Отдай мою мечту», «Беспринципные», «Регби», «Асфальтовое солнце», «Я „любила“ мужа», «И снова здравствуйте!», «Телохранители», «Емеля» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Гааса

В 2016 году в Сети появилась информация о том, что Олег Гаас женился на Анастасии Паниной. Сам актер слухи не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью он сообщил, что встречается с коллегой Евгенией Розановой, с которой познакомился на съемках сериала «Нити судьбы». Однако в 2023 году Розанова заявила, что наслаждается свободой.

Гаас слова Розановой не комментировал, но не единожды заявлял, что хочет семью и детей.

«Есть даже не просто в планах, а уже потребность такая чувствуется, я вообще очень детей люблю. Поэтому это неизбежно произойдет, я уже почти созрел. Да и мама очень внуков хочет, и мне хочется, чтобы у моих детей была бабушка молодая и активная. Считаю, что я даже немного подзатянул с этим вопросом», — говорил артист.

Сейчас о его личной жизни ничего не известно.

Что Гаас говорил о Борисове

Олег Гаас на премьере фильма комедии «Приплыли!» в кинотеатре «Художественный» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Олег Гаас на премьере фильма комедии «Приплыли!» в кинотеатре «Художественный» Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Олег Гаас признавался, что его часто сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. При этом, по его словам, Борисова часто утверждают на роли вместо него.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у братьев Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. Разные ситуации были», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Механика любви», «Телефон доверия», «Мальва», «Русалка», «Леха» и «19:14».

В 2025 году вышли ленты «Злые люди», «Чужие деньги», «Про это самое» и «Кракен» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Семь верст до рассвета», «Идеально совместимы» и «Хай, систерс» с Гаасом.

Читайте также:

Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов

«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков

Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак