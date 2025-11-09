Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 17:59

«Пушкин спас»: актер поделился курьезным случаем с награждения Путиным

Актер Сергей Матвеев забыл слова на награждении Путиным и процитировал Пушкина

Сергей Матвеев Сергей Матвеев Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Государственного академического русского театра имени М. Горького в Астане Сергей Матвеев признался журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что сильно перенервничал и забыл подготовленную речь во время получения награды от президента России Владимира Путина. Однако он не растерялся и нашел оригинальный выход из ситуации, завершив свое выступление цитатой из произведения Александра Пушкина «Пророк».

Да, вы знаете, переволновался. Но Пушкин спас. Как всегда, — сказал Матвеев.

Ранее Матвеев назвал важной оценкой своего творчества медаль Пушкина, которую он получил от президента Путина. Он признался, что испытал особые чувства во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

До этого режиссер Никита Михалков рассказал, что победителю Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» (аналог «Оскара») достанутся чистейшие якутские бриллианты на $1 млн (примерно 81,23 млн рублей). По его словам, победители в остальных 11 номинациях тоже получат алмазы, стоимость которых оценивается в $250 тыс. (20 млн рублей) каждый.

