Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 17:48

Рита Дакота прервала молчание после отказа от любовного шоу с Соколовским

Рита Дакота отвергла слухи об отказе от «Ставки на любовь» из-за Соколовского

Рита Дакота Рита Дакота Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) рассказала, что решила отказаться от участия в шоу «Ставка на любовь» до приглашения в проект бывшего мужа, исполнителя Влада Соколовского. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда подчеркнула, что не нуждается в хайпе.

Артистка объяснила, что проект не соответствовал ее ценностям. Дакота также уточнила, что в тот период еще находилась с экс-супругом в «более-менее нормальных» отношениях.

Просто ради хайпа помелькать лицом? Мне это не нужно, — подчеркнула знаменитость.

Дакота и Соколовский развелись в 2018 году, в браке у них родилась дочь Мия. В 2023 году артистка вышла замуж за режиссера Федора Белогая.

Ранее стало известно, что Дакота получила российское гражданство еще в 2022 году, однако не афиширует этот факт и продолжает называть себя гражданкой Белоруссии. После замужества в 2023 году она сменила фамилию на Белогай и переоформила документы, в том числе индивидуальное предпринимательство.

До этого Дакота сообщила, что больше не может давать концерты в России. Артистка призналась, что считает это завершением своей карьеры и тяжело переживает произошедшее. Последний ее концерт в Москве состоялся в октябре 2023 года.

Рита Дакота
Влад Соколовский
певцы
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили эвакуацию детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.