Рита Дакота прервала молчание после отказа от любовного шоу с Соколовским Рита Дакота отвергла слухи об отказе от «Ставки на любовь» из-за Соколовского

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) рассказала, что решила отказаться от участия в шоу «Ставка на любовь» до приглашения в проект бывшего мужа, исполнителя Влада Соколовского. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда подчеркнула, что не нуждается в хайпе.

Артистка объяснила, что проект не соответствовал ее ценностям. Дакота также уточнила, что в тот период еще находилась с экс-супругом в «более-менее нормальных» отношениях.

Просто ради хайпа помелькать лицом? Мне это не нужно, — подчеркнула знаменитость.

Дакота и Соколовский развелись в 2018 году, в браке у них родилась дочь Мия. В 2023 году артистка вышла замуж за режиссера Федора Белогая.

Ранее стало известно, что Дакота получила российское гражданство еще в 2022 году, однако не афиширует этот факт и продолжает называть себя гражданкой Белоруссии. После замужества в 2023 году она сменила фамилию на Белогай и переоформила документы, в том числе индивидуальное предпринимательство.

До этого Дакота сообщила, что больше не может давать концерты в России. Артистка призналась, что считает это завершением своей карьеры и тяжело переживает произошедшее. Последний ее концерт в Москве состоялся в октябре 2023 года.