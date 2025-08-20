Известная певица скрыла получение российского паспорта

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) получила гражданство Российской Федерации, но предпочитает это скрывать, пишет Telegram-канал SHOT. При этом артистка продолжает позиционировать себя исключительно гражданкой Белоруссии, где она родилась.

По информации канала, российский паспорт певица получила еще в декабре 2022 года. В июле 2023 года Дакота переоформила документ после заключения брака, сменив фамилию на Белогай. В тот же период она внесла изменения в свое ИП, которое зарегистрировала как гражданка России.

В 2023 году певица перебралась в США. При этом доходы от российской аудитории артистка получает до сих пор. За последние полгода, как отмечает SHOT, певица заработала около 14 млн рублей на продаже мерча.

Ранее Дакота сообщила, что больше не может давать концерты в России. В соцсетях она опубликовала видео, на котором плачет из-за сложившейся ситуации. Артистка призналась, что считает это завершением своей карьеры на родине и тяжело переживает произошедшее. Последний ее концерт в Москве состоялся в октябре 2023 года.

