14 ноября 2025 в 17:37

«Божьи тусовки» и пляски с крестами. Дакота попала в секту, помогающую ВСУ?

Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) и ее муж блогер Федор Белогай стали членами международной организации, которая называет себя церковью «Любовь Христа», и теперь проповедуют «слово Божье» в США. Эксперты считают, что это движение может быть религиозной сектой, работающей по принципу финансовой пирамиды и поддерживающей ВСУ. Подробности скандала — в материале NEWS.ru.

Как Дакота с мужем проводят «божьи тусовки» в США

Сообщение о том, что муж Дакоты Федор Белогай стал куратором так называемой церкви «Любовь Христа», появилось на официальной странице «организации» в Telegram, соответствующие свидетельства есть в распоряжении NEWS.ru. Затем блогер создал чат в Telegram под названием «Библия с Ритой и Федором», где приглашает русскоязычных жителей Лос-Анджелеса на личные встречи с ним и его супругой.

Общение обычно проходит в парках или кафе, где Дакота рассказывает, как Христос помог ей выбраться из кризиса и пережить неудачную пластическую операцию.

«Я бы снова прошла все эти мучения, не раздумывая, потому что благодаря отчаянию и полному краху я нашла Бога», — пояснила певица в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Пара регулярно публикует отчеты о встрече с «прихожанами церкви», а свою музыку Дакота называет «божественной» и «целительной».

Фото: NEWS.ru

Примечательно, что Дакота стала членом религиозной организации летом 2025 года и в это же время спешно продала всю свою московскую недвижимость и автомобиль на сумму свыше 141 млн рублей. Как сообщали СМИ, артистка избавилась от 45-метровой квартиры на Шелепихинской набережной, двух квартир в ЖК «Савеловский Сити», а затем сбыла квартиру в ЖК «Павелецкая Сити» и автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.

Что известно о церкви «Любовь Христа»

Как сообщалось в Telegram-канале церкви, «Любовь Христа» зарегистрирована в Индонезии как миссионерская организация и имеет штаб-квартиру на Бали. В интернете можно найти сайты, называющие себя представительствами организации в 17 крупных российских городах, таких как Омск, Уфа, Казань, Екатеринбург, Калининград и Москва. Схема работы церкви напоминает механизм финансовой пирамиды: действующие члены организации привлекают новых и обучают их «нести слово Божье» в массы.

Главная идея общины — вера в Иисуса Христа и осознание себя избранным. Проповедники уверяют, что достичь счастья можно лишь через молитвы Христу, а к тем, кто этого не делает, «приходит расплата». В роликах на YouTube молодые люди рассказывают, как молитва помогла им «исцелиться от рака, погасить миллионные долги и справиться с депрессией».

Пасторы церкви — молодые мужчины и девушки. Они «проповедуют» в пляжных шортах, устраивают рейвы с песнями и танцами на фоне крестов, сборные концерты и даже играют в мафию. Свои встречи прихожане называют «божьими тусовками». Организация заявляет, что существует на пожертвования «прихожан».

Как сообщил телеканал «Россия 24» в сюжете «Российские релоканты на Бали стали жертвами религиозной секты», самоназванный епископ церкви «Любовь Христа» — бывший бизнесмен из Кемерово Андрей Матюжов, ранее он возглавлял запрещенную «евангельскую» организацию и в 2020 году был оштрафован за возбуждение ненависти и призывы к незаконным митингам.

«Члены этой организации [которую возглавлял Матюжов] участвовали по всех Майданах на Украине, поддерживая украинский режим, выступая с антироссийскими лозунгами… По сути, это возбуждение ненависти и вражды к Русской православной церкви. Потому что русская церковь сказала, что надо защищать русских в Донбассе и русский язык. Получается, что Андрей Матюжов считает, что сатанинская церковь — это Русская православная церковь», — пояснил в программе судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Переписка с Федором Белогаем Переписка с Федором Белогаем Фото: NEWS.ru

По словам ведущей, Матюжов поддержал Украину после начала СВО, тогда же уехал из России и «начал окучивать свою паству на Бали».

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии священник Владимир Зайцев заявил, что РПЦ считает «Любовь Христа» не церковью, а сектой. В интервью газете «Асбестовские вести» он пояснил, что подобные организации часто называют себя «протестантами», что не является правдой.

«Религиозная организация „Церковь „Любовь Христа“ относится к неопятидесятническому движению, которое входит в „Союз христиан веры евангельской“ и представляет собой с точки зрения религиоведения и Русской православной церкви секту харизматов», — считает Зайцев.

Кто еще обратил внимание на «Любовь Христа»

О том, что певица Рита Дакота может состоять в международной деструктивной секте, также сообщила журналист Алена Жигалова. В своем шоу «Алена, блин! Говорит» она задалась вопросом, кто стоит за руководителями «Любовь Христа» и на какие средства существует так называемая церковь.

Жигалова выразила опасения за будущее Дакоты, которая могла оказаться в секте «по-беспечности». А также удивилась тому, что никто из общественников и депутатов до сих пор не обратил внимания на появление филиалов иностранной религиозной организации в 17 крупных российских городах.

«Вообще, вся эта схема уж очень напоминает распространенный в США формат проповедей — уличных и телевизионных. Цель проповедников — собрать под себя как можно больше фанатиков, которые и на выборах за кого надо проголосуют, и на демонстрации пойдут», — добавила Жигалова.

Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За что Дакота попала в черные списки в Белоруссии

35-летняя Рита Дакота переехала в США в 2023 году, опубликовав в соцсетях несколько антивоенных постов. Она назвала СВО «политическими играми» и заявила, что «в войне нет победителей».

Поначалу она говорила, что отправилась в Лос-Анджелес «на учебу», а затем анонсировала запись англоязычного альбома. В июле 2025 года певица заявила, что больше не может выступать в России из-за некоего черного списка. В него, как уверяет исполнительница, она могла попасть после того, как приняла участие в протестных акциях в Белоруссии в 2020 году. Тогда же артистка записала песню «Уходи», требующую отказа Александра Лукашенко от поста президента страны.

«Все деньги от скачивания [этого трека] я отправлю пострадавшим от диктаторского режима в Беларуси», — написала певица в своем Instagram.

В 2025 году Дакота опубликовала эмоциональные кадры в слезах. Она призналась, что не уверена, удастся ли ей пережить свой «запрет в России», «не свихнувшись от боли».

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять», — сообщила певица.

При этом официальных подтверждений о некоем запрете выступлений певицы в России не было.

Что за марафоны продает Дакота

Широкую известность Дакота получила в 2007 году после участия в телепроекте «Фабрика звезд», где познакомилась с певцом Владом Соколовским. В 2015 году она вышла за него замуж и родила дочь Мию. В 2018 году брак распался. Артистка была соавтором хитов «Твои глаза» и «Не нужна», которые исполняла украинская певица Светлана Лобода. Она также написала песни для Ани Лорак, Елки, Зары и других российских звезд.

В последние годы имя Дакоты чаще ассоциируется с проведением различных интернет-тренингов и марафонов. Вместе с мужем она учит поклонников медитировать онлайн и «пить кипяток для здоровья». По предположению продюсера Сергея Дворцова, к этим тренингам «есть вопросы у налоговых органов».

«Мы помним, куда аналогичная история привела Блиновскую и Лерчек, которые теперь отвечают перед законом. Еще и поэтому, по моим сведениям, Дакота не торопится возвращаться в Россию. Политика тут ни при чем. Как говорилось в известной рекламе: „Заплати налоги и спи спокойно“», — считает Дворцов.

Подозревает артистку во лжи и продюсер Степан Разин. По мнению эксперта, жалобами на невозможность выступать в России экс-фабрикантка пытается привлечь к себе внимание и повторить «трюк Пугачевой», которая тоже неоднократно «уходила со сцены».

О том, что ни в каких черных списках Дакота не состоит, косвенно сообщила и телеведущая Регина Тодоренко. В эфире программы «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница» она рассказала, что Дакоту с Белогаем приглашали на съемки еще в апреле, но пара отказалась приезжать в Россию.

секты
знаменитости
Рита Дакота
США
