Покинувшая Россию певица решила порвать связи с Москвой

Telegram-канал SHOT сообщил, что российская и белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) решила оборвать связи с родной страной и продала недвижимость в Москве. Речь идет об имуществе на сумму 141 млн рублей. По данным источника, в один день она избавилась от жилья в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной и помещения в ЖК «Савеловский Сити».

Канал утверждает, что артистка через некоторое время снова за день оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже последнего жилкомплекса. Отмечается, что здесь певица жила до отъезда из России. Покупатель на четвертую квартиру примерно за 25 млн рублей в ЖК «Павелецкая Сити» нашелся примерно спустя два месяца после приобретения жилья, говорится в посте.

В ход, указали авторы публикации, пошли даже машины, включая BMW X6 xDrive40d 2020 года, стоимость на рынке оценивается в 8 млн рублей. У артистки остались лишь два объекта в ЖК «Савеловский Сити», включая кладовку и парковочное место на сумму в 6 млн рублей. Недавно Дакота получила российское гражданство, что певица скрывает.

Ранее 21-летняя солистка нового состава группы SEREBRO Keiko (настоящее имя —Дарья Кузнецова) купила квартиру в Москве в ипотеку. Выяснилось, что недвижимость обошлась певице в 50 млн рублей.