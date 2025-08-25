Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:47

Покинувшая Россию певица решила порвать связи с Москвой

SHOT: Рита Дакота продала недвижимость в Москве на 141 млн рублей

Рита Дакота Рита Дакота Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что российская и белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Белогай) решила оборвать связи с родной страной и продала недвижимость в Москве. Речь идет об имуществе на сумму 141 млн рублей. По данным источника, в один день она избавилась от жилья в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной и помещения в ЖК «Савеловский Сити».

Канал утверждает, что артистка через некоторое время снова за день оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже последнего жилкомплекса. Отмечается, что здесь певица жила до отъезда из России. Покупатель на четвертую квартиру примерно за 25 млн рублей в ЖК «Павелецкая Сити» нашелся примерно спустя два месяца после приобретения жилья, говорится в посте.

В ход, указали авторы публикации, пошли даже машины, включая BMW X6 xDrive40d 2020 года, стоимость на рынке оценивается в 8 млн рублей. У артистки остались лишь два объекта в ЖК «Савеловский Сити», включая кладовку и парковочное место на сумму в 6 млн рублей. Недавно Дакота получила российское гражданство, что певица скрывает.

Ранее 21-летняя солистка нового состава группы SEREBRO Keiko (настоящее имя —Дарья Кузнецова) купила квартиру в Москве в ипотеку. Выяснилось, что недвижимость обошлась певице в 50 млн рублей.

Рита Дакота
недвижимоcть
певицы
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто сопровождал россиянку с заминированной иконой до УФСБ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.