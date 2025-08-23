Солистка SEREBRO похвасталась квартирой за 50 млн рублей с одним нюансом Солистка SEREBRO Кузнецова купила квартиру за 50 млн рублей в ипотеку

21-летняя солистка нового состава группы SEREBRO Keiko (настоящее имя — Дарья Кузнецова) купила квартиру в Москве за 50 млн рублей, пишет StarHit. Однако это жилье она приобрела в ипотеку.

По словам артистки, площадь квартиры составляет 62 квадратных метра, в ней две комнаты и пока нет отделки. Звезда уже обратилась за помощью к дизайнерам. Певица добавила, что в новом доме ее устраивает все. Она отметила высокий этаж, благоустроенный рядом парк и спортзал на территории.

Квартира будет в стиле уютного минимализма с элементами балийского, азиатского стилей. Я взяла квартиру в ипотеку, так как поняла, что если не сейчас, то никогда, — сказала Keiko.

Ранее певицы Aya, Keiko и Di рассказали, что при отборе не проходили открытый кастинг в SEREBRO и не сталкивались с конкуренцией. Артистка Айя сама отправила анкету продюсеру Максиму Фадееву, а затем помогла ему отобрать остальных.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов между тем заявил, что обновленный состав SEREBRO вряд ли будет иметь успех. Он выразил мнение, что это нишевый проект. По словам критика, время этой группы уже ушло.