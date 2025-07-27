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27 июля 2025 в 11:23

Уехавшая из России певица осталась без концертов в РФ

Рита Дакота заявила о завершении карьеры в России

Рита Дакота Рита Дакота Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) заявила, что больше не может выступать в России. Об этом артистка рассказала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), опубликовав эмоциональные кадры, на которых плачет из-за произошедшего.

Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять, — сообщила певица.

По словам Дакоты, новость о завершении концертной деятельности в России стала для нее настоящим ударом. Артистка призналась, что не уверена, удастся ли ей пережить этот кризис, «не свихнувшись от боли». Ее последний концерт в Москве состоялся в октябре 2023 года. Осенью того же года Дакота с семьей обосновалась в США и больше не возвращалась в Россию.

Ранее уехавший из России комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в будущем готов работать курьером. Он рассказал, что успел создать финансовую подушку из доходов от бизнеса и концертов, которой хватит на четыре года.

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