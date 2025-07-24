Уехавший из России комик-иноагент заявил, что денег хватит на четыре года

Уехавший из России комик-иноагент заявил, что денег хватит на четыре года Уехавший из России комик Белый заявил, что может начать работать курьером

Уехавший из России комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в будущем может начать работать курьером. В эфире собственного YouTube-шоу он отметил, что пока что у его семьи есть деньги.

Белый пояснил, что пока жил и работал в России, успел создать финансовую подушку безопасности за счет бизнеса и концертов. По его оценкам, накоплений хватит еще на четыре года беспечной жизни. Однако тут же добавил, что в будущем все может измениться. Комик заявил о готовности работать курьером, так как переживает за судьбу своей дочери.

Ранее Белый пожаловался на то, что не может вернуться в Россию из-за страха попасть в тюрьму. По его словам, сложившаяся ситуация навеяла ему детские воспоминания, когда он отказывался идти домой попить, поскольку боялся, что родители не разрешат снова выйти на улицу.

До этого стало известно, что Московский городской суд отклонил жалобу комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на статус иностранного агента. В своем иске артист просил отменить решение о включении его в соответствующий список.