Запрет на концерты в РФ, измены, второй брак: как живет певица Рита Дакота

Певица Маргарита Герасимович (Рита Дакота) больше не будет выступать в России. Что об этом известно, в чем причина?

Чем известна Дакота

Рита Дакота родилась 9 марта 1990 года в Минске.

В 14-летнем возрасте она создала собственную панк-группу. После окончания школы Дакота поступила в музыкальное училище.

В 2007 году будущая артистка прошла кастинг на шоу «Фабрика звезд». В проекте она дошла до финала.

После финала «Фабрики звезд» Дакота создала группу Monroe, а также писала композиции знаменитостям, среди которых Светлана Лобода, Елизавета Иванцив (Елка), Зара и другие.

В 2015 году исполнительница участвовала в шоу «Главная сцена». Первый успех пришел к ней после выхода трека «Полчеловека» в 2016 году. После этого она стала работать над сольными альбомами и выпускать новые хиты, среди которых «Мантра», «Застрелить», «Новые линии», «Лифт», «Рубашка», «Бросил курить» и другие.

Рита Дакота во время церемонии вручения XVII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2019» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Дакоты

В 2015 году Рита Дакота вышла замуж за коллегу Влада Соколовского, с которым познакомилась на «Фабрике звезд». В 2017 году у супругов родилась дочь Мия, но в 2018 году Дакота объявила о разводе из-за многочисленных измен мужа.

«Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки „девушек“, многих из них я знаю лично, многие из них были моими „приятельницами“, вхожими в мой дом», — заявила тогда певица.

В 2023 году Дакота вышла замуж второй раз — за клипмейкера и бизнесмена Федора Белогая. Артистка признавалась, что они с супругом планируют ребенка.

«Начинаем потихоньку планировать еще одного ребенка. Но я все еще немного боюсь», — рассказывала она.

Влад Соколовский и Рита Дакота Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Дакота

В июле этого года Рита Дакота в соцсетях сообщила, что больше не может давать концерты в России.

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять», — заявила она.

Дакота призналась, что из-за отсутствия концертов в РФ она «потеряла свою миссию». Теперь исполнительница «не может служить людям, обнимать и соединять их своей музыкой».

Певица также отметила, что пела в России, «пока могла оставаться свободным, честным и независимым артистом». Последний ее концерт в РФ состоялся в октябре 2023 года. Осенью того же года она вместе с семьей переехала в США. По словам Дакоты, она планировала сделать это исключительно на зиму, однако с тех пор не возвращалась, спустя время отправившись на Бали.

