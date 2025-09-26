Рождение сына, развод, возвращение в кино: как живет Анастасия Сиваева

Актриса Анастасия Сиваева спустя 10 лет творческого отпуска вернулась к съемкам в кино. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Сиваева

Анастасия Сиваева родилась 10 ноября 1991 года в Москве. В юношестве она окончила детское модельное агентство Вячеслава Зайцева, позднее поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения.

Сиваева с 10 лет принимала участие в съемках для телепередач «Улица Сезам» и «Ералаш». Наибольшую популярность ей принесла роль гота Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Также она снималась в картинах «Автограф», «Топор», «Последняя минута» и «Медведицы».

Почему Сиваева ушла из кино

Анастасия Сиваева перестала сниматься в кино в 2014 году.

«Тогда я приняла решение уйти из профессии, думала, „на время“. Потому что я встретила своего первого мужа и была невероятно счастлива. Позже я увидела две полоски на тесте. И тогда я подумала: „Ты все сделала правильно“», — цитирует слова артистки сообщество «Анастасия Сиваева OFFICIAL COMMUNITY» в «Одноклассниках».

По данным Telegram-канала Super.ru, Сиваева в 2015 году вышла замуж на нефтяника Дмитрия Приваркина, спустя девять лет брака они развелись.

«21 мая 2024 года Анастасия и Дмитрий развелись, о чем свидетельствуют данные сайта мировых судей города Москвы. Из информации о расторжении брака становится понятно, что у экс-супругов есть общий ребенок, которого Сиваева тщательно скрывает», — говорится в сообщении.

Актеры Антон Ескин и Анастасия Сиваева на презентации Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Сиваева

Анастасия Сиваева в 2024 году возобновила карьеру и вернулась к роли Даши Васнецовой. Она снялась в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Также в октябре с артисткой ожидается премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

На днях Сиваева впервые за много лет посетила публичное мероприятие, появившись на презентации нового сезона телеканала СТС. На ковровую дорожку она пришла вместе с актрисой Мирославой Карпович, которая прокомментировала изменения в жизни коллеги за последние 10 лет.

«У Анастасии был творческий отпуск. Но она вернулась еще моложе, еще красивее, еще стройнее. Мало того что Анастасия вернулась в проект, она стала мамой», — сказала Карпович.

Сиваева подтвердила эту информацию и рассказала, что ее сыну сейчас семь лет. На просьбу прокомментировать слухи о втором браке актриса ответила отказом.

По словам артистки, она никогда не конфликтовала с коллегами по сериалу «Папины дочки», и когда ей поступило предложение сняться в продолжении ленты, сразу же согласилась.

Сиваева находится в хороших отношениях со своим экранным папой народным артистом РФ Андреем Леоновым. В личном блоге он рассказал, что проживает по соседству с ней и часто бывает у нее в гостях.

