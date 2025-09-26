Магнитные бури сегодня, 26 сентября: что завтра, боли, проблемы с психикой

Магнитные бури сегодня, 26 сентября: что завтра, боли, проблемы с психикой

Сегодня, 26 сентября, геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 сентября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 26 сентября, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 15%. Вероятность спокойной магнитосферы — 82%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — отметили ученые.

Портал my-calend пишет, что на Земле в течение суток будет наблюдаться спокойная геомагнитная обстановка.

«За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 27 сентября, геомагнитных возмущений не ожидается.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей, что советуют врачи

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — заявила медик.

