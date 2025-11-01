Телевизор без вреда для глаз: 5 правил комфортного просмотра, о которых вы не задумывались

Многие не связывают усталость глаз с расположением телевизора, хотя именно неправильная организация зоны просмотра часто становится причиной дискомфорта. Между тем офтальмологи давно вывели четкие правила, позволяющие сохранить зрение и сделать просмотр приятным.

Главное — дистанция: она должна составлять примерно три диагонали экрана. Для 50‑дюймового телевизора это 3,5–4 метра. Близкое расположение заставляет глаза напрягаться, далекое — провоцирует прищуривание.

Не менее важна высота: центр экрана должен находиться на уровне глаз сидящего. Освещение тоже критично — избегайте полной темноты, используйте мягкий рассеянный свет.

И последнее: делайте перерывы каждые 40–50 минут. Эти несложные правила превратят просмотр в безопасный и комфортный досуг, сохранив здоровье ваших глаз.

