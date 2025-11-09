Под Сумами объявили ЧС военного характера на фоне серии взрывов

Инфраструктура в Ромнах Сумской области получила повреждения, сообщил мэр Олег Строгний в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в городе зафиксирована «чрезвычайная ситуация военного характера». Власти приняли такое решение на фоне серии взрывов.

Зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры. Будет развернут штаб по ликвидации последствий, — отметил глава города.

Строгний не уточнил, какие объекты пострадали, но призвал жителей не публиковать фото, видео и данные о повреждениях. На территории Сумской области действует режим воздушной тревоги.

Накануне, 8 ноября, в нескольких крупных городах на Украине были зафиксированы мощные взрывы. В СМИ сообщили, что это произошло одновременно в Киеве и пригороде Харькова. 5 ноября в Одесской области также прогремели взрывы. На фоне, по данным источника, звучала воздушная тревога. Также сигнал тревоги был в Черниговской, Харьковской и Сумской областях страны.

Между тем все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. В госкомпании «Центрэнерго» сообщили о полной остановке генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ.