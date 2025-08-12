«Почти сентябрь»: прогноз погоды в Москве, мощные грозы, рекорды осадков

Сильные дожди ставят рекорды и в ближайшее время не прекратятся в Москве. Какая погода ожидает столицу до конца недели, что будет в выходные, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 12 августа

Метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что в ночь на 12 августа в Московском регионе продолжали выпадать осадки.

«В ночь на 12 августа влияние атмосферного фронта еще сказывалось на крайнем юге: в Серпухове выпало еще 6 мм. В итоге с начала месяца там выпало 114% от месячной нормы. Но рекордсменом по дождям остается Наро-Фоминск, где августовская норма перевыполнена в два раза», — отмечает синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что в Москве 24% от месячной нормы выпало за один день, 11 августа. Во вторник первые раскаты грозы начались в Подмосковье прямо с утра; осадки надвигаются на столицу и несут с собой осеннюю погоду — будет сыро и прохладно.

«Почти сентябрь! Сегодня по периферии обширного циклона с центром над Средним Поволжьем в столичный регион продолжат поступать очаги дождей, которые местами пройдут в сопровождении раскатов грома. В такой ситуации плотные облака и дожди вновь ограничат приток солнечного тепла и столбики термометров будут колебаться лишь около 20-градусной отметки — такая температура характерна для первых дней сентября. Температура воздуха — плюс 19–21 градус, по области — плюс 17–22. Атмосферное давление будет около нормы. В среду местами кратковременные дожди, ночью плюс 12–14, днем плюс 20–22 градуса», — прогнозирует синоптик.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, какая будет погода

Гидрометцентр Москвы прогнозирует столице дождливую неделю. Единственным днем без дождей может стать пятница, 15 августа.

Дожди и грозы при температуре воздуха плюс 19–22 градуса будут продолжаться до четверга. Прекращение осадков позволит воздушной массе прогреться, и в субботу температура вырастет до плюс 25 градусов. Однако уже в воскресенье вновь похолодает — после прохладной ночи, когда температура может упасть до плюс 9, воздух сильно остынет; последний день недели ожидается прохладным, плюс 16–21 градус.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Специалисты Foreca прогнозируют, что самые сильные дожди ожидают Москву в четверг, будет лить практически весь день, ожидается 11,7 мм осадков (больше 11 ведер воды на каждый квадратный метр поверхности). Новый ливень с 10,8 мм осадков ожидается 20 августа.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли резкое похолодание

По оценке Леуса, на Санкт-Петербург также воздействует обширный циклон с центром над Поволжьем. В городе ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.

«Температура воздуха — плюс 20–22 градуса, в Ленинградской области — плюс 19–24. Атмосферное давление около нормы. В среду кратковременные дожди, ночью плюс 12–14, днем плюс 20–22 градуса», — сообщил синоптик.

Foreca прогнозирует, что до конца рабочей недели в Петербурге будет расти температура. В пятницу ожидается до 23 градусов тепла — однако в выходные погода резко изменится.

16 августа в Петербурге ожидаются ливни, по оценкам синоптиков, выпадет до 9,6 мм осадков. Новая серия ливней начнется на следующей неделе во вторник, 19 августа: дневная температура упадет до плюс 15 градусов, за три дня (19–21 августа) ожидается 21 мм осадков.

