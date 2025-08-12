Четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве за один день

В понедельник, 11 августа, в Москве выпало около четверти месячной нормы осадков для августа, написал в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, по его словам, в Михайловском за сутки выпало 19 миллиметров осадков.

В Новой Москве дожди были сильными: так, в Михайловском всего за сутки выпало 19 миллиметров осадков, из которых 15 миллиметров пришлось на дневные часы, такое количество осадков составляет почти четверть (24%) от месячной нормы августа, — говорится в сообщении.

Во вторник, 12 августа, в Москве ожидается около двух — семи миллиметров осадков. Леус добавил, что в восточной части региона показатель может достичь 10 — 15 миллиметров. При этом в целом интенсивность дождей в столице постепенно снижается.

Ранее Леус спрогнозировал, что вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой. По его словам, дожди в этот период станут частыми. При этом первая половина декады будет прохладнее, а вторая — теплее. Ожидается, что дожди будут идти в столице шесть — восемь дней.