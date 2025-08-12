Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:13

Один нюанс вынудил два летевших в Калининград лайнера вернуться в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в аэропорт Пулково из-за неблагоприятных погодных условий на маршруте, сообщили в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости. Представитель аэропорта отметила, что оба рейса были вынуждены повернуть обратно.

Два рейса в Калининград возвращаются в Пулково из-за непогоды по маршруту следования, — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, подал сигнал о серьезном происшествии на борту. Сообщалось, что к взлетно-посадочным полосам в Сочи и Ставрополе прибыли спасатели в ожидании возможной посадки воздушного судна в одном из этих аэропортов. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет двигался со скоростью 280 км/ч, что являлось необычно низким показателем для высоты около 10 тысяч метров.

Кроме того, пассажирский самолет авиакомпании SkyWest, выполнявший рейс из Миннеаполиса, едва не столкнулся со стратегическим бомбардировщиком ВВС США. Инцидент произошел при подлете к городу Майнот в штате Северная Дакота.

