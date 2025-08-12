Один нюанс вынудил два летевших в Калининград лайнера вернуться в Пулково

Два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в аэропорт Пулково из-за неблагоприятных погодных условий на маршруте, сообщили в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости. Представитель аэропорта отметила, что оба рейса были вынуждены повернуть обратно.

Два рейса в Калининград возвращаются в Пулково из-за непогоды по маршруту следования, — говорится в сообщении.

