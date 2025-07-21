Пассажирский самолет чуть не столкнулся с бомбардировщиком ABC News: самолет SkyWest чуть не столкнулся с бомбардировщиком в США

Летевший из Миннеаполиса самолет авиакомпании SkyWest чуть не столкнулся со стратегическим бомбардировщиком ВВС США 18 июля, передает телеканал ABC News. Приближаясь к Майноту (штат Северная Дакота), пилот резко маневрировал во избежание потенциального столкновения. После посадки он принес извинения и объяснил пассажирам, почему так поступил. По данному факту инициировано расследование.

Прошу прощения за агрессивный маневр, он застал меня врасплох, это совсем ненормально. Я не знаю, почему они не предупредили нас, ведь на базе ВВС есть радар. Короче говоря, это было не весело, но я прошу за это прощения и благодарю вас за понимание. Не самый веселый день на работе, — объяснил пилот.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson 66R совершил жесткую посадку в Московской области. По предварительным данным, пилот не пострадал, но вертолет получил повреждения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что воздушное судно упало на бок. Robinson совершил посадку вблизи села Иславского Одинцовского района.