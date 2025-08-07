Российский самолет подал сигнал о серьезном происшествии на борту Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о серьезном происшествии на борту

Самолет «Уральских авиалиний», направившийся из Москвы в Сочи, подал сигнал о серьезном происшествии на борту, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что спасатели прибыли к взлетно-посадочным полосам в Сочи и Ставрополе на случай приземления воздушного судна в одном из двух аэропортов.

По данным сервиса Flightradar, самолет летит со скоростью 280 км/ч. Канал добавил, что такой показатель является непривычно маленьким для высоты в 10 тысяч метров.

Ранее учебный самолет приземлился в поле в Оренбургской области из-за отказа двигателя. По данным замглавы администрации Бугурусланского района по оперативным вопросам Андрея Иванова, в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

До этого на пути из Благовещенска в Тынду разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

Позже выяснилось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились.