Учебный самолет нештатно сел в поле под Оренбургом Под Оренбургом учебный самолет сел в поле из-за отказа двигателя

Учебный самолет приземлился в поле в Оренбургской области из-за отказа двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Бугурусланского района по оперативным вопросам Андрея Иванова. По его данным, в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

У них произошел отказ двигателя, и они нештатно приземлились вне полосы. Пострадавших нет. <…> Не долетели до полосы, в поле приземлились. Насколько я знаю, повреждение получило шасси, — заявил Иванов.

Ранее на пути из Благовещенска в Тынду разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

Позже выяснилось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились.

В пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) отметили, что отказов систем пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» до столкновения с землей зафиксировано не было. Это удалось выяснить благодаря расшифровке черных ящиков.