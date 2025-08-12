Инфекционист перечислила главные признаки ботулизма

При ботулизме у человека возникают боль в животе и голове, тошнота, рвота и проблемы со стулом, заявила РИАМО инфекционист Вера Сережина. Она отметила, что такие симптомы появляются как у взрослых, так и у детей.

Ботулизм — пищевая токсикоинфекция, вызванная отравлением ботулотоксином. Если человек отравился токсином, симптомы как правило проявляются быстро — от 30 минут до двух часов после употребления пищи. Токсины воздействуют на слизистую желудка и кишечника, попадают в кровь, — предупредила Сережина.

Она призвала при подозрении на ботулизм срочно вызывать скорую. Врач добавила, что зачастую человек отравляется мясными, рыбными, овощными и грибными консервами. Угрозу также представляют долго лежащие продукты, в том числе копченые колбасы.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что ботулизмом можно заболеть даже после домашней пищи. По его словам, это один из самых сильных токсинов. Эксперт призвал внимательно соблюдать температурный режим пищи, сроки хранения и правила транспортировки.