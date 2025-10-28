Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:20

Медведев заявил о личной связи с Курской областью

Медведев заявил, что события в Курской области отзываются в его душе

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Курскую область провел встречу с волонтерами и признался, что события в регионе имеют для него особое личное значение. Политик посетил центр помощи местным жителям и волонтерский лагерь «Курский рубеж», отметив, что деятельность активистов в приграничных районах «часто сопряжена с риском для жизни», передает ТАСС.

Все наши края, земли — они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому все, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе, — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» пообщался с курскими волонтерами, которые помогали эвакуировать жителей, спасая сотни жизней, а сейчас занимаются раздачей гуманитарной помощи, разбором завалов и восстановлением поврежденных домов.

Ранее зампред Совбеза на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.

Дмитрий Медведев
Курская область
волонтеры
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отмотали бы все назад»: Пригожин об эмиграции Пугачевой и Галкина
Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.