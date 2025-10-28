Медведев заявил о личной связи с Курской областью Медведев заявил, что события в Курской области отзываются в его душе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Курскую область провел встречу с волонтерами и признался, что события в регионе имеют для него особое личное значение. Политик посетил центр помощи местным жителям и волонтерский лагерь «Курский рубеж», отметив, что деятельность активистов в приграничных районах «часто сопряжена с риском для жизни», передает ТАСС.

Все наши края, земли — они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому все, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе, — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» пообщался с курскими волонтерами, которые помогали эвакуировать жителей, спасая сотни жизней, а сейчас занимаются раздачей гуманитарной помощи, разбором завалов и восстановлением поврежденных домов.

Ранее зампред Совбеза на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.