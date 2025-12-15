Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 08:25

Синоптик заявил о самой морозной ночи в Москве

Тишковец: ночь на 15 декабря в Москве стала самой морозной с начала зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух на опорной метеостанции ВДНХ опустился до –8,2 градуса, что соответствует климатической норме декабря.

В Москве минувшая ночь стала самой морозной в этом сезоне. На метеостанции ВДНХ минимальная температура составила –8,2 [градуса], в Тушино –9,3 [градуса], Бутово –9,4 [градуса], на Балчуге –7,8 [градуса], — отметил синоптик.

В Подмосковье 10-градусные морозы зафиксированы в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и еще семи городах. При этом самая низкая температура воздуха традиционно установилась на местном полюсе холода — в Черустях, достигнув –11,8 градуса, резюмировал Тишковец.

Ранее стало известно, что сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря. Тишковец объяснил, что для этого в столичный регион в канун Нового года должен прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами.

