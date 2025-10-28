Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:16

Секрет идеальной маринованной капусты: золотистая и бесподобно вкусная

Секрет идеальной маринованной капусты: золотистая и бесподобно вкусная Секрет идеальной маринованной капусты: золотистая и бесподобно вкусная Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возьмите плотный кочан капусты и нарежьте его ромбовидными ломтиками. Натрите на специальной терке длинную стружку из одного крупного яблока и среднего корня имбиря. В керамической посуде смешайте капусту, яблочную стружку и имбирь, добавив для аромата несколько звездочек бадьяна. Теперь приготовьте маринад: в сотейнике на слабом огне растопите 3 ст. л. гречишного меда с 50 мл оливкового масла, затем добавьте чайную ложку куркумы, щепотку черного перца и сок половины лимона. Не доводя до кипения, снимите с огня и влейте 100 мл теплой воды. Залейте капусту этим маринадом, уложите сверху груз из тарелки и оставьте на 3 часа при комнатной температуре, после чего уберите в холодильник на 12 часов.

Ранее мы писали о секрете идеальной советской глазуньи.

