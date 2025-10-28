В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана

В результате затопления плавкрана в Южной бухте Севастополя произошел разлив нефтепродуктов, площадь загрязнения акватории Черного моря составила более 409 тыс. квадратных метров, сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора. Там подтвердили обнаружение на поверхности воды радужных пленок и пятен нефтепродуктов.

Инцидент произошел 27 октября во время подъемных грузовых испытательных работ, после чего инспекторы произвели отбор проб морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. В управлении отметили, что работы по очистке акватории Южной бухты уже ведутся.

Ранее В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю сообщили, что крушение плавучего крана привело к гибели двух человек. Также известно о 20 пострадавших, которым оказывали медицинскую помощь.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что в Анапе обустроили 20-километровый защитный вал для защиты побережья от возможных выбросов мазута. Специальные полипропиленовые сети уже установлены на 10 километрах сооружения для задержания мелких фракций нефтепродуктов.